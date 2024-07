Napoli, l’assalto ad Hermoso partirà solo dopo aver sfoltito il reparto difensivo

Il Napoli, che in mattinata ha ufficializzato l’arrivo dal Torino di Alessandro Buongiorno per la catena difensiva, è pronto a sferrare l’attacco decisivo per regalare a Conte un nuovo rinforzo nel reparto arretrato. Il nome, e non è più un segreto ormai da tempo, è quello di Mario Hermoso, centrale attualmente svincolato dopo cinque stagioni all’Atletico Madrid.

Prima di fiondarsi sullo spagnolo, il ds Manna – come riporta TMW – dovrà necessariamente sfoltire la rosa per evitare sovraffollamenti. I maggiori indiziati alla cessione sono Juan Jesus, Ostigard e Natan: se per il brasiliano ex Inter e Roma ed il norvegese ex Genoa potrebbe profilarsi un addio a titolo definitivo, per il centrale arrivato lo scorso anno dal Bragantino non sarebbe da escludere una cessione in prestito a Verona, Empoli o in patria.