Conte su ADL: “Bravo e serio nell’ analisi; abbiamo un rapporto diretto”

Durante la conferenza di oggi da Dimaro, Antonio Conte, tra i vari argomenti toccati, ha parlato anche di Aurelio De Laurentiis e del rapporto che si è instaurato tra loro: “Io l’ho visto profondamente deluso per ciò che è accaduto. In momenti come quelli pensi sia tutto sbagliato, così come pensi sia tutto corretto nella vittoria, ma non si può mettere tutto in discussione altrimenti serve una vita per ricostruire. Da persona seria, l’analisi del Napoli è che non fosse tutto da buttare, ci sono dei valori che non possono sparire nel giro di un anno. Perciò bisogna riallineare tutto e tutti ed il presidente ha svolto la parte principale. Io posso avere la visione migliore, poi è lui che deve avallare. Si è instaurato un rapporto diretto dove io dirò sempre ciò che penso, che sia giusto o sbagliato, per il bene del Napoli e quindi il bene mio. Non andava distrutto tutto per una forte delusione. Alcune cose buone andavano mantenute se si voleva tornare subito competitivi”.

