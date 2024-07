Conte chiarisce: “Lindstrom è un sottopunta, Raspadori non è un’ala”

Uno è stato un vero e proprio mistero della scorsa stagione, l’altro un grosso investimento del Napoli di De Laurentiis: Jesper Lindstrom e Giacomo Raspadori. Antonio Conte non ha dubbi e sul loro ruolo risponde in conferenza: “Lindstrom l’ho incontrato in Champions col Tottenham, l’Eintracht giocava 3-4-2-1 e faceva uno dei sottopunta stando dentro o allargandosi. Cercheremo di rispettare le sue caratteristiche, come per tutti. Per quanto riguarda Giacomo, per me lui è un calciatore che nella costruzione a cui lavoriamo non può andare in fascia, giocherà sempre dentro e può essere uno dei due sottopunta. Proveremo a metterli in condizione, poi mi aspetto risposte da tutti”.

