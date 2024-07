Sky: “Il mercato delle punte ancora deve partire ma in questo balletto c’è sicuramente il nigeriano”

“Chi verrà preso, se Osimhen andrà via? Il punto non è ‘se’ , ma quando, perché non può non farlo: ci sono accordi col procuratore e il giocatore stesso, ed andranno rispettati. Ci sarà – ha detto il giornalista Sky Marchetti a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- un’accelerata a fine Europeo, perché si innescherà un grande movimento di attaccanti a livello internazionale. Per ingaggio concordato con il calciatore, per la clausola fissata è uno di quei giocatori che saranno ceduti al 100%. Il PSG è uno dei club in Europa che è interessato a Osimhen. Non ci risultano affondi, anche se Kolo Muani non convince Luis Enrique: è stato pagato molto, oltre 90 milioni, e non ha segnato tanto. Lo stipendio accordato ad Osimhen, la clausola fissata ed anche le parole di Conte propendono per un addio del calciatore, prima o poi. Insomma, il mercato delle punte ancora deve partire ma in questo balletto non può non entrare anche il nigeriano. Non penso che Ostigard e Natan abbiano perso valore, perché il rendimento di 8 mesi non può essere valutato come valore assoluto dei due calciatori, anche se in questo momento i calciatori devono essere valutati da Conte. Il Napoli all’80% è una squadra completa, aspettiamo Buongiorno che domani mattina (oggi Ndr) effettuerà le visite mediche. Di Lorenzo, per quanto ci risulta, dovrebbe essere utilizzato da laterale nel 3-4-3. In questo momento il Napoli ha cinque centrocampisti per due posizioni, credo che ora sia il momento delle valutazioni da vicino che farà in ritiro Conte. Dopo queste valutazioni possono cambiare le cose, ma per me la rosa del Napoli è già competitiva così com’è”

