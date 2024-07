Situazione Kvaratskhelia quasi al capolinea

Sì, Khvicha Kvaratskhelia pure sembra essersi arreso. Jugeli, parlando con la tv della Georgia, alza le mani, quasi in segno di arrendevolezza. «Se De Laurentiis vuole che vada via andrà via, se il Napoli vuole che resti, allora resterà. Magari con il contratto rinnovato». Si fa fatica a comprendere quali siano le strategie degli agenti (e dei padri) dei campioni perché davvero hanno rischiato di spingere Kvara sull’orlo di un burrone con quelle sprovvedute frasi sul suo futuro: «Vuole andare a giocare la Champions».

Factory della Comunicazione

Ora c’è tutto quello che sembra una inversione a U, anche perché De Laurentiis – come un anno fa per Osimhen – ha respinto un mese fa l’offerta del Psg per la stellina georgiana. In ogni caso Conte e Oriali hanno molto apprezzato il clima che d’improvviso è diventato assai gradevole. E non solo per le montagne della Val di Sole. Ma l’asse Conte-De Laurentiis va davvero avanti come un treno. Lui, il tecnico, aveva detto che non immaginava il nuovo Napoli senza Di Lorenzo e Kvara.