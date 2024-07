“Mercato, trattative sempre più dispendiose. Greenwood? Grande talento”

Claudio Anellucci, agente Fifa, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club – speciale calciomercato del Napoli, alle prese con operazioni in entrata e in uscita.

Factory della Comunicazione

La Roma potrebbe avere il problema delle liste e, per questo, potrebbe decidere di puntare su Politano. Quale sarebbe lo scenario in tal caso?

“Credo che la dirigenza della Roma stia tenendo una linea consona a quelli che sono i loro numeri e i loro conti. Ricordiamo che è una società con debiti importanti. Una società che prima era tenuta da Unicredit, ma oggi i debiti sono gestiti da Goldman Sachs. Sono stati bravi a fare degli acquisti a zero, puntando sugli ingaggi. Leggo da più parti di Chiesa a Roma, ma non saprei gli organi di controllo come si comporterebbero. Ci sono dei paletti importanti”.

Qual è il destino di Greenwood?

“Potrei rispondere in tanti modi a questa domanda, ma preferisco dire: ‘lasciate che questo calciatore giochi al calcio’. Non so quale sarà la sua destinazione, ma è un grande talento, uno dei pochi che mi emoziona ancora quando lo vedo giocare”.

Il Napoli, ad oggi, è impegnato a trovare delle soluzioni per cedere giocatori e fare spazio prima di poter acquistare. Come si gestisce questa fase di stallo?

“E’ una fase delicata, dove i giocatori cominciano a radunarsi e gli allenatori spingono per avere i nuovi acquisti. Tutti i presidenti vorrebbero risparmiare sulle percentuali, sulle commissioni. Aspetti che, quando sei seduto a tavoli importanti, portano via parecchio tempo, specialmente in trattative con presidenti tosti come Lotito e De Laurentiis. Ci sono delle condizioni bancarie che vanno rispettate, con i relativi tempi che si dilatano. Dunque, ci sono dei tempi da rispettare. Per riuscire a prendere il sostituto di un calciatore possono volerci anche mesi. Dunque, le tempistiche partono anche da gennaio”.

Quale sarà il futuro di Lindstrom?

“Credo che andrà a giocare. L’acquisto di Lindstrom è stato importante e non si può disperdere l’investimento”.