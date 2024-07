“Mercato, prevalgono esigenze dei club. Politano alla Roma causa liste? Soliti errori”

Nel corso del suo intervento durante 1 Football Club, Carlo Jacomuzzi ha fatto il punto sul mercato dei club di Serie A.

Si può dire che, tra le grandi, si vede un mercato intelligente. Non ci sono giocatori che cercano l’ultimo contratto ma prospetti su cui puntare e da valorizzare.

“Possiamo parlare di alcune squadre, perché al Milan si è deciso di puntare su Morata. Se hai tempo di fare le cose, puoi scegliere prospetti come Marin o Douglas Luiz. Se, invece, ti fai prendere per la gola, rischi di incappare in acquisti diversi. Ci sono giocatori interessanti nelle categorie inferiori che possono anche dirsi migliori di tanti acquisti. Difatti, non comprendo perché il Milan debba puntare su Morata quando ha in casa un attaccante come Camarda. Abbiamo parlato tanto di Yamal, ma Camarda non può essere il nostro Yamal”?

Se la Roma, per questioni di lista, dovesse rinunciare a Chiesa e scegliere Politano, non sarebbe uno smacco?

“Se non ci pensi prima… Lo sai bene che ci sono le liste, devi poter programmare. Ci mordiamo la coda sempre, cadendo sui soliti errori”.