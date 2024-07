La Procura di Napoli indaga per riciclaggio del Pallone D’Oro di Maradona

L’INDAGINE

Oggetti pagati appena 500 euro. Impossibile, per la notorietà e anche per la perizia che ne ha accertata l’autenticità, non conoscere l’attuale origine illegale del Pallone di Maradona. Eppure, per allontanare ogni sospetto, l’antiquario Benchaieb ha parlato di tentativi di contattare gli eredi di Maradona, fantasticando anche su possibili cessioni di Diego del Pallone in cambio di droga. Per radicare la sua competenza, la Procura ipotizza che l’avvio dell’attività di riciclaggio in atto sia stato in Italia fino a portare il prezioso premio a Parigi per convertirlo in decine di milioni di euro puliti con l’asta pubblica, unica possibilità per realizzare guadagni di denaro pulito. L’attività investigativa è delegata, seguendo le norme internazionali, agli organismi investigativi specializzati francesi: l’Ocbc, l’Ufficio centrale contro il traffico di beni culturali. Da verificare, la posizione delle due società d’asta che avrebbero avuto l’obbligo di informare le autorità bancarie su un’operazione di vendita sospetta. E poi, naturalmente, la posizione dell’antiquario franco-algerino, che non ha saputo ricostruire come il Pallone sia arrivato alla Tessier Sarrou, né possiede documenti storici sulla proprietà del Pallone.