Kvara è in vacanza, il suo rinnovo pure. Si attende il suo arrivo a Castel Di Sangro

Il rinnovo di Kvaratskhelia è una delle priorità del Napoli, e in attesa che si aggreghi alla squadra a Castel Di Sangro, dopo le vacanze, si tenta di fare qualche passo in avanti, anche in virtù delle ultime dichiarazioni del suo agente Mamuka Jugeli, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Kvara, invece, è in vacanza dopo l’Europeo e soprattutto in attesa di diventare padre: si rivedrà a Castel di Sangro, dal 25 luglio, quando poi bisognerà capire lo stato dei lavori del suo rinnovo. La storia è ancora in ghiaccio e il Psg non molla nonostante il veto assoluto, ma ieri è venuta fuori un’intervista del suo agente Mamuka Jugeli concessa al giornalista russo Nobel Arustamyan, il giorno prima dell’incontro con Adl e Manna a Düsseldorf. Parole importanti che sanno di retromarcia rispetto allo sfogo in cui disse che Khvicha avrebbe dovuto cambiare aria: «Non ho detto questo, ero solo dispiaciuto perché non avrebbe giocato la Champions… Ma abbiamo voglia di vincere lo scudetto. Per quanto riguarda il contratto, tutto dipende da De Laurentiis. Se pensa di vendere Kvara, lo farà. Se il Napoli dice di restare, abbiamo tre anni e Kvara rinnoverà». Niente male. Ma la distanza non è ancora stata colmata”.

