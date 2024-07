Di Lorenzo resta, la sua bellissima lettera ne è la conferma

Ieri il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha fugato ogni dubbio sul suo futuro, con una bellissima lettera letta da lui e pubblicata anche dalla SSCN, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Alle 17.30, l’orario del primo allenamento del Napoli di Conte a Dimaro, come fosse in campo con loro, Giovanni Di Lorenzo, il capitano, parla per la prima volta del suo futuro. Lo fa con una lettera che il Napoli pubblica sui propri canali social con un video di due minuti e mezzo che racchiude i momenti più significativi dell’esperienza azzurra del giocatore. Un’avventura che avrà ancora un domani: «Lo ammetto, mi ha accarezzato l’idea di andar via. Ma ora non vedo l’ora di ricominciare. Perché mi sento uno di voi. Ci vediamo a Castel Di Sangro e poi soprattutto al Maradona».

Di Lorenzo resta, su questo per la società c’erano zero dubbi, ma stavolta è lui ad annunciarlo. La lettera parte con una citazione: «Cari tifosi del Napoli, nelle ultime settimane il nostro amore è stato un po’ “scumbinato”, come quello che cantava Pino Daniele in una sua bellissima canzone. Succede anche nelle storie più belle e intense di vivere momenti di crisi. Tutti quelli che come noi portano l’azzurro nel cuore sono reduci da dodici mesi difficilissimi. Per me sono stati i più duri della mia carriera. Passare dalla gioia incancellabile dello scudetto alla tristezza di una stagione in cui non ci riusciva niente è stato un trauma difficile da metabolizzare. Avvertivo la vostra delusione sulla mia pelle e non riuscivo con i miei compagni a cambiare l’inerzia della nostra annata».