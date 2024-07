CdS – Buongiorno-Napoli, il carisma di Conte ha avuto un effetto calamita

Alessandro Buongiorno è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche, e poi ci sarà la firma alla Filmauro, per poi partire per le vacanze. Il difensore si aggregherà al Napoli nel secondo ritiro, quello di Castel Di Sangro. Il Corriere dello Sport scrive: “Dopo la giornata romana, il giocatore partirà per le ultra meritate vacanze: a fine campionato s’è dedicato alla Nazionale e agli Europei, e dunque non s’è mai fermato. Mai. In mezzo, il futuro: una trattativa estenuante e soprattutto una scelta importantissima per la sua carriera. Con tanto di incontro casuale con Conte in un locale di Torino, alla vigilia della partenza per la Germania: il carisma del signor Antonio ha avuto l’effetto di una calamita; lo voleva, lo ha scelto, lo ha inserito nella lista delle priorità e alla fine De Laurentiis e Manna lo hanno accontentato, dimostrando al ragazzo e al suo entourage la stessa voglia di acquistarlo a ogni costo. Cose che fanno la differenza. Buongiorno sarà a disposizione a Castel di Sangro, la sede del secondo ritiro in agenda dal 25 luglio, quando il Napoli avrà cominciato ad assumere le sembianze del suo allenatore. E il ritmo di chi nel calcio ha una sola regola: dare tutto per vincere”.

