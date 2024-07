Osimhen e Lukaku, “passato e futuro”, “approvano” Spinazzola!

Il mercato deve ancora “scaldarsi” davvero, nel senso che devono ancora entrare in gioco le punte. E, stavolta, la questione tocca molto da vicino il Napoli. Il futuro di Osimhen, così come quello di Lukaku, sono inevitabilmente legati. Intanto, giusto per far parlare un po’ di sè, l’uno e l’altro commentano con un like l’arrivo di Spinazzola. Scrive il CdS:

Factory della Comunicazione

“Se l’affare singolo decollerà, il giro di champagne dei centravanti d’Europa sarà ufficialmente stappato e di conseguenza la strada di Romelu Lukaku sarà tracciata una volta per tutte: è l’erede designato al centro dell’attacco azzurro. Conte ha scelto lui e lui ha scelto di tornare da Conte. Un idillio con la benedizione del Chelsea. Ieri, tra l’altro, sia Osimhen sia Rom hanno regalato un like social all’annuncio del club azzurro dell’acquisto di Spinazzola. Ex collega di Romelu alla Roma e per il momento nuovo compagno di Osi: un gol a testa in questo strano derby virtuale per una maglia numero 9 a caccia di certezze“.