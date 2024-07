Napoli: Tutti i centrocampisti che verranno valutati a Dimaro

Gli allenamenti di Conte sono qualcosa che sono passati alla storia, per la durezza e per la sostanza. T ranne oggi e nelle giornate delle amichevoli, Conte ha programmato una doppia seduta. In questi dieci giorni, metterà parzialmente in stand by il mercato per valutare attentamente Gaetano , Cajuste , Lindstrom e Folorunsho .

