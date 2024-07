Effetto Conte a Dimaro, “schizza” tutto, anche i prezzi

L’effetto Conte è stato immediato, sia in città e, soprattutto a Dimaro. Da quando c’è stato l’annuncio dell’ingaggio di don Antonio le prenotazioni sono schizzate alle stelle. Come i prezzi, anche s e l’Apt dice che tutto è rimasto invariato. Scrive Il Mattino: “Gli organizzatori di Trentino Marketing ipotizzano, in questi dieci giorni, una presenza di almeno 60mila tifosi azzurri . Lo scorso anno, quello dello scudetto, erano stati circa centomila. Senza Conte, c’è da giurarci, sarebbe stato tutto diverso. Intanto, di diverso c’è che stasera il presidente del Napoli, De Laurentiis, non sarà in ritiro con la squadra. Secondo gli amministratori locali, prima di domenica potrebbe non venire. […] La squadra arriverà in volo a Verona e poi si sposterà qui a Dimaro. Arrivo previsto per le 14. Il primo allenamento in programma alle 17,30 e Conte inizierà a capire di che pasta sono fatti. E poi tirerà le somme: ha carta bianca. E non è certo spaventato dall’idea di averla.”

Factory della Comunicazione