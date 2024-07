Cresce l’attesa per Buongiorno, il difensore in arrivo per la firma

Si attende la terza ufficialità per il Napoli, quella di Alessandro Buongiorno, che sarà domani a Villa Stuart per le visite mediche, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Domani sarà un Buongiorno. Il giorno dell’inizio di una storia nata in inverno con le sembianze di un’idea impraticabile e poi trasformata in affare con pazienza e tenacia dal ds Manna: Alessandro Buongiorno (di cui sopra) è pronto a diventare un giocatore del Napoli a tutti gli effetti. Ufficialmente e non soltanto ufficiosamente: il difensore della Nazionale può già considerarsi un alfiere azzurro in pectore, gli accordi sono praticamente definiti anche se i legali delle parti stanno limando e mettendo a punto gli ultimissimi aspetti, ma domani è atteso a Roma per le visite mediche, in programma a Villa Stuart, e soprattutto per firmare fino al 2029. E così, dopo una stagione interminabile sospesa tra il campionato con il Torino e l’Europeo con la Nazionale, Alessandro sarà libero di tuffarsi serenamente in qualsiasi mare preferisca per un po’ di vacanza. Prima di farsi grandi nuotate nel Golfo, certo”.

