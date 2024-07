Anellucci non ha dubbi: “Il portiere deve giocare, soprattutto con la crescita di Caprile”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, agente: “? So che ci sono stati dei contatti col. Continua la storia dei parigini, l’idea anche di fare un doppio colpo. L’indiscrezione dei 200 milioni perè una pista che il PSG può prendere in considerazione.? Non so se sia il profilo giusto come centravanti del. Da tanti lati mi arriva il gradimento di. Probabilmente sono io che capisco poco. Il tecnico è più addentrato di me e ritiene il belga adeguato al suo sistema di gioco. Ricordiamo, però, che percepisce uno stipendio importante. Quando era alla, metà del suo ingaggio era pagato dal. Nessun club, oggi, soprattutto in, potrebbe garantirgli 12 milioni all’anno. Caprile titolare? Non so se abbia delle chance reali, ma sicuramente ha fatto una crescita esponenziale. Già alera un profilo valido, altamente interessante. Credo partirà al ritiro con l’idea di giocarsi il posto con. In questo sport, devi avere grandi aspirazioni. Credo possa dare delle soddisfazioni ai tifosi azzurri, anche se per i portieri ci vado sempre con cautela. Il portiere deve giocare, in particolare se vive una crescita esponenziale come quella di. Non sono un critico diè un portiere interessante. Per avere una squadra competitiva, però, devi essere coperto in tutti i ruoli. Sostituto? Il profilo più giusto, come ruolo e fisicità, credo sia. L’attaccante delè molto simile ad. La, però, sembra puntare su, in uscita dalla“.