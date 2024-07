Sarno: “Chiesa? Sta aspettando il Napoli”

Il giornalista esperto di calciomercato, Sebastiano Sarno, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio durante la trasmissione 1 Football Club parlando del calciomercato in casa Napoli.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Sebastiano Sarno:

“Il Napoli ha convinto Chiesa ad aspettare? Anche a me risulta questo. La Roma ha avviato da tempo una trattativa con la Juventus, avendo anche raggiunto un’intesa. La stessa intesa che il Napoli non farebbe fatica a trovare. Prima dell’Europeo i bianconeri sparavano altissimo, con una richiesta intorno ai 40 milioni. Ad oggi, la valutazione concordata con i capitolini è tra i 20 ed i 25 milioni. In questo momento, però, sembra che il calciatore stia aspettando il Napoli.

Contatti tra Chiesa e Conte? Il calciatore ha parlato sia con Conte che con De Rossi, aprendo ad entrambe le piste. Ad oggi, preferirebbe restare in Italia. Le squadre italiane disposte a prenderlo sono soltanto Roma e Napoli, con le altre non c’è nessun contatto. Ho letto che Chiesa aspettava una squadra che giocasse la Champions, ma dalla Serie A non ci sono offerte da questo tipo di club. L’attaccante andrà via, si è rotto qualcosa con la Juventus. Federico non aspetterà l’infinito, ma ho la sensazione che, se dovesse arrivare il Napoli, sceglierebbe gli azzurri.

Simeone sostituto di Immobile? Potrebbe essere lui ma solo a cifre contenute. Il via libera di Lotito per la cessione di Immobile al Besiktas non è ancora arrivato. La società turca lo voleva gratis, ma il presidente ha chiesto almeno 5 milioni di euro. C’è una trattativa in corso, che probabilmente andrà in porto con un’intesa sui 3 milioni di euro.

Simone Inzaghi cercato dall’Al-Nassr? Simone Inzaghi resterà all’Inter. C’era stata una richiesta dall’Arabia, ma il tecnico vuole restare a Milano. Ha un patto di ferro con Marotta e rinnoverà a breve.

Osimhen? Osimhen vorrebbe andare in Premier, lo sta facendo capire da tempo. L’unico club interessato al nigeriano era il Chelsea, ma c’è una valutazione diversa da quella fatta dal Napoli. A me risulta che, qualora il Napoli riuscisse a vendere Osimhen alle sue cifre, si punterebbe su Lukaku. Dunque, sarebbe ipotizzabile anche inserire il belga nella trattativa per Victor. Lo stesso Lukaku ha cercato delle rassicurazioni. Conte gli ha ribadito che con la cessione dell’ex Lille il prescelto sarebbe lui. Tuttavia, l’unico club disposto ad acquistare Osimhen è il Psg, viste le difficoltà di accordarsi sulla clausola. Il club francese, però, vorrebbe imbastire una trattativa sia per Kvara che per la punta.

I termini per un eventuale accordo per Lukaku? Il Napoli cercherebbe il prestito, ma la risposta del Chelsea è stata negativa. Con una cessione di Osimhen, però, si potrebbe pensare ad un prestito con un diritto legato alle presenze, o anche ad un acquisto a titolo definitivo. In questo caso, però, si dovrebbe pensare ad un accordo inferiore ai 40 milioni. Sarebbe una operazione intorno ai 30 milioni, che il Napoli potrebbe sopportare. Antonio Conte, però, non credo aspetterà gli ultimi giorni di mercato per poter ottenere la sua punta titolare.

Questo potrebbe innescare un effetto domino? E’ proprio un valzer delle punte. L’Atletico Madrid, infatti, conscio della cessione di Morata, ha iniziato le trattative per Kolo Muani. Morata è vicinissimo al Milan, che ha anche fatto una richiesta di prestito per Lukaku, rifiutata.

Chi più avanti tra Napoli ed Inter per Hermoso? Ad oggi, il Napoli è più avanti. All’inizio, gli azzurri stavano sondando Rafa Marin ed Hermoso, insieme al colpo Buongiorno. Dopo l’acquisto del difensore del Torino e di Marin, il club partenopeo ci sta andando più cauto, senza fretta, cercando termini più favorevoli. Hermoso sarebbe un acquisto vantaggioso anche per l’Inter che, però, ha imbastito le trattative molto dopo rispetto agli azzurri“.