Osimhen vuole la Premier, ma per ora c’è solo il PSG

Victor Osimhen anche stamattina sarà a Castel Volturno per i test fisici e le visite mediche, con sorrisi e autografi per i tifosi presenti, ma il suo futuro è ancora un punto interrogativo, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Sul contratto, però, c’è il 30 giugno 2026 come data di scadenza. Pertanto, in mancanza di accordi tra il Napoli e chi avrà voglia di prenderlo, vestirà le divise d’allenamento, indosserà la N sul petto, insomma, sarà ancora un calciatore azzurro fino a prova contraria, con tutto ciò che ne consegue. Oggi arriverà di nuovo a Castel Volturno per ulteriori test, poi domani mattina s’allenerà con la squadra e nel pomeriggio salirà sul volo per Verona e infine sul pullman per Dimaro Folgarida. Come sarà accolto dai tifosi presenti in Trentino, è tutto da vedere. Qualcuno, timidamente, gli ha chiesto di restare, ma l’ambizione di giocare in Premier League è ancora lì, nel cassetto dei desideri, in attesa che qualche club inglese paghi la clausola, lo apra e trasformi il sogno di Osi in realtà.

Le pretendenti, però, sono altre. Almeno per il momento. C’è il Psg, che s’è rifatto vivo e che i famigerati 130 milioni li avrebbe eccome. Luis Enrique lo stima, il direttore sportivo Luis Campos, che lo portò a Lilla, l’adora: Osimhen avrebbe un posto garantito, da centravanti, con un bel po’ di fuoriclasse attorno e la sola, timida concorrenza di Gonçalo Ramos, visto che Kolo Muani i parigini hanno intenzione di cederlo. Nella Ville lumière, poi, Victor è quasi di casa: è una delle sue mete preferite nei giorni liberi, che sia in compagnia di amici o della famiglia”.