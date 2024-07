C’è un reparto dove conte sta già molto tranquillo, parola di Gennaro Iezzo

“Penso che la coppia Meret-Caprile sia forte. Perché – ha detto l’ex azzurro e allenatore Gennaro Iezzo a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – da un lato c’è Meret che sono anni che sta qui e dà ampie garanzie. Caprile secondo me ha un futuro importante e anche le parole di Conte possono far stare tranquilla la piazza. E quando uno come Conte ha speso parole importanti per Meret, che in questi anni non è stato proprio trattato bene, bisogna riflettere sul criticare il portiere del Napoli. Se parliamo di Europei, Donnarumma è uno dei portieri più forti al mondo che io metto tra i primi tre o cinque al mondo. È un fuoriclasse. Meret è un ottimo portiere e io oggi in Italia non ne vedo di migliori. Megnan potrebbe rientrare tra i portieri più importanti del panorama mondiale. Io credo che in campionato i portieri si equivalgono. Certo Donnarumma è un top player ma Meret per me rimane un portiere che dà garanzie. E credo che se analizziamo l’annata negativa del Napoli Meret sia l’ultimo dei colpevoli. Perché è vero che la difesa ha lasciato molto a desiderare ma noi non possiamo parlare solo di difesa ma di fase difensiva. I primi colpi di mercato del Napoli ci fanno capire che la squadra, che non ha le coppe, non li ha fatti solo per arrivare tra le prime 4. L’allenatore dà grandissime garanzie, non si accontenta di un mercato normale e credo che partirà con una rosa importante. E ritengo che altri colpi di mercato arriveranno. E con una rosa del genere sicuramente si punterà ad arrivare tra le prime 4 ma perché non puntare anche allo scudetto. Nel calcio quando c’è equilibrio ottieni i risultati. Se prendi molti gol ma ne fai tanti, arrivi in alto come il Milan di quest’anno. Ma quando prendi molti gol e ne fai 21 in meno del Milan ecco che ti ritrovi, come il Napoli, al 10 posto. Ora quindi il Napoli deve voltare pagina e sono fiducioso visto che il Napoli ha preso un top player in panchina”.

