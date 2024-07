Anellucci, ag. FIFA: “Kvara? Caso increscioso: non so quanto convenga trattenere giocatori scontenti”

Claudio Anellucci, agente Fifa ed ex manager di Cavani, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Futuro Osimhen? Purtroppo, la querelle parte da lontano: si è commesso un grosso errore di comunicazione quando si è reso noto a metà campionato che il nigeriano sarebbe andato via. Questo ha dato forza alle possibili pretendenti, che sanno che Osimhen vuole andare via e che il Napoli spinge per la cessione. Conte è un allenatore dal carattere deciso: non sopporta musi lunghi e vuole partire con la rosa con le idee chiare.

Buongiorno? Buon giocatore, ma va visto alle prese con un club di vertice.

Natan preso come erede di Kim ha deluso ed ora il Napoli dovrà valutare bene il mercato in uscita prima di muovere altri passi per l’acquisto di nuovi giocatori.

Cavani-PSG? È un caso diverso: Cavani, pur sapendo che sarebbe andato via, era con la testa e cuore sul Napoli. Non ho trovato corrette certe uscite di Osimhen e del suo entourage sulla scelta di andar via, è stata una stagione maledetta.

Il nigeriano è un buon giocatore ma non un fenomeno: 120 mln sono una cifra folle, considerando che salta il 50% delle partite per infortunio. Lukaku? Operazione folle di minusvalenza: farà due anni, poi che si fa? Ha un ingaggio alto, non puoi rivenderlo bene. Mi piace molto David. Io prenderei un attaccante giovane, talentuoso e in grado di assicurare una buona rivendita futura. Tra i big mi piacciono Icardi e Morata, li prenderei subito. Kvara? Caso increscioso: non so quanto convenga trattenere giocatori scontenti che poi restano magari controvoglia”.

Factory della Comunicazione