Zanoli al Genoa, visite mediche svolte, ecco la formula della cessione

Alessandro Zanoli, esterno ormai ex Napoli, è passato al Genoa, con cui ha già svolto le visite mediche, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Si alza il sipario sulla nuova stagione del Genoa 2024-25 sotto la guida ancora una volta di Alberto Gilardino, reduce da una stagione brillante alla guida del Grifone che ha portato a un prolungamento. Saranno giorni di test atletici e fisici aspettando il fischio d’inizio del ritiro in Trentino a Moena in programma da sabato e che durerà fino al 26 luglio. Assenti i nazionali Malinovskyi, Retegui e Vasquez, che dopo gli impegni agli Europei e in Coppa America usufruiranno di alcuni giorni di riposo supplementari. Prima giornata con test sul campo e poi lavoro in palestra, intanto si unirà al gruppo anche il neo acquisto Alessandro Zanoli che ieri ha svolto le visite mediche. L’esterno arriva dal Napoli destro che arriva in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni dal Napoli. Un nuovo portiere tra le priorità vista la partenza dello spagnolo Martinez in direzione dell’Inter. Durante il lavoro in Val di Fassa sono previste tre amichevoli: il 14 contro i dilettanti del Fassa, il 20 contro il Venezia e il 25 contro il Mantova. Prima dell’esordio in Coppa Italia, al Ferraris il 9 agosto fischio d’inizio alle 20.45 contro la Reggiana, i giocatori di Gilardino sfideranno in un altro test anche il Brescia il 1 agosto al Rigamonti”.

