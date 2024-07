Il giornalista di Repubblica e opinionista Sky, Paolo Condò, è intervenuto a Radio Marte, cove ha parlato del nuovo Napoli di Conte. Le parole riportate da Tuttomercatoweb.

“Conte è garanzia, lo conosco bene per aver tra l’altro condiviso la sua breve esperienza a Sky dove in una serata di Champions ci fece una vera masterclass di tattica. Sono certo che i suoi metodi incideranno fin da subito, se a Castel Volturno entravano fino alla stagione scorsa 30 persone, lui ne farà entrare 10: vuole isolare la squadra da spifferi di qualsiasi tipo.

De Laurentiis?

Conosce bene Conte, il quale gli avrà strappato da contratto qualche accordo anche sulla gestione della squadra con cui vuole lavorare in serenità e lontano da polemiche e discussioni. La stagione scorsa è degenerata presto ed in modo difficilmente riparabile e non fa testo, perché si è sbagliato tanto e sotto ogni aspetto.

Lindstrom?

Conte è uomo da risultati immediati, non resta a lungo nei club: per questo, saranno decisivi i giorni di ritiro per valutare Lindstrom come gli altri azzurri e capire se sono immediatamente utili alla causa. Conte non si dà troppo tempo.

Aspettative su stagione azzurra?

Aspettare che il Napoli faccia una stagione buona non è una sorpresa: la ‘sorpresa’ è stata la scorsa stagione. Conte ha preso Juve e Chelsea in situazioni critiche portandole immediatamente in alto. Mi aspetto un Napoli che lotti per lo scudetto in due anni e che sia altamente competitivo”.