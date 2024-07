Hermoso non è uscito dai radar azzurri, anzi

Il Napoli sta “ricostruendo” la sua difesa: Buongiorno, Spinazzola, Marin. Operazioni che però non significano che il club azzurro abbia “abbandonato” la pista Hermoso. Anzi. Il Mattino afferma che la società di De Laurentiis sia in vantaggio sull’Inter: “Na tazzulella e cafè e un cuore azzurro. Solo un’illusione, al momento: vero che Hermoso usa i suoi profili social per far intendere che il sorpasso dell’Inter è rimasto solo virtuale ma in realtà è solo lo spot per la sua caffetteria. Ma quel cuore azzurro lascia intendere che Hermoso strizza l’occhio, eccome. Le commissioni che fino ad adesso hanno un po’ impallato l’operazione avviata a giugno sono state (parzialmente) ridimensionate ma per De Laurentiis non sono ancora quelle giuste. I bonus alla firma non piacciono al Napoli, ma qui va accontentato Antonio Conte. Ora sullo spagnolo c’è anche l’Inter. Il Napoli è in corsa, virtualmente in pole position, ma bisogna ancora attendere qualche altro incontro: anche perché Conte vuole il Napoli al completo il prima possibile. In difesa ormai i conti sono facili da fare: la rivoluzione è evidente con Hermoso e Buongiorno destinati a un ruolo di primo piano e Marin a quello di riserva”.

Factory della Comunicazione