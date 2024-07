Fianco a fianco: Conte e De Laurentiis insieme a Dimaro

Appuntamento per domani a Castel Volturno, poi, tutti a Dimaro. O almeno tutti quelli che ci sono. Tutti, sì. Anche patron De Laurentiis. Come si legge su Il Mattino, tecnico e presidente partiranno insieme per la Val di Sole: “Antonio vuole che il Napoli non sia più solo una squadra di passaggio per alcuni giocatori. Perché lui è qui per vincere. Come De Laurentiis. Partiranno assieme per Dimaro, tranne imprevisti di lavoro. Fin dalla prima sera del ritiro in Trentino, il patron e il suo allenatore staranno uno al fianco dell’altro. Come abitudine del presidente, uno dei pochi proprietari di club a seguire passo dopo passo il pre-campionato. Almeno in questo, De Laurentiis non sembra essere cambiato”.

