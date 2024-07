Di Lorenzo-Napoli, ultimo atto: oggi incontro decisivo per il futuro del capitano

Oggi sarà la resa dei conti tra il Napoli e Di Lorenzo: previsto un incontro tra De Laurentiis e Giuffredi per decidere il futuro del capitano del Napoli. Nelle ultime settimane si è provato a ricucire lo strappo di fine stagione: Conte ha ribadito anche in conferenza stampa che Di Lorenzo non si muove da Napoli e il club, d’altra parte, ha dalla sua un contratto molto lungo firmato la scorsa estate. E’ avanzata anche l’ipotesi dell’inserimento di una clausola vantaggiosa per il giocatore nel contratto pur di convincerlo a restare. L’unica certezza è che la conferenza prevista per domani del suo agente è stata annullata e tutto è ancora in bilico. Anche Calzona, l’ultimo allenatore del Napoli, è intervenuto: ha telefonato Di Lorenzo per fargli sapere che quella sostituzione nell’ultima gara contro il Lecce non era stata effettuata per assecondare una richiesta della società. Il terzino ha apprezzato, come anche la determinazione di Conte nel farlo restare a Napoli. Gli azzurri vogliono iniziare il ritiro senza questioni spinose sul tavolo, poi si penserà al mercato in uscita, soprattutto in difesa dove ora sono un po’ troppi i giocatori: Natan e Ostigard sono esuberi, più complessa la situazione di Mario Rui, che potrebbe anche rimanere.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino