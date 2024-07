Cannella: “Prendere quel calciatore è come prendere una Mercedes”

Il direttore sportivo, Giuseppe Cannella, è intervenuto durante Punto Nuovo Sport, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, parlando del calciomercato del Napoli.

Ecco le parole di Giuseppe Cannella:

“Completare la rosa prima del ritiro è il lavoro del direttore sportivo, ma va fatto un elogio al DS Manna e a quello che sta facendo in queste settimane. Osimhen doveva essere il grande tesoretto del Napoli sul mercato, ma non è stato ancora ceduto. Tutto passa da lì, non si scappa. C’è da aspettare l’occasione giusta per venderlo, ma si sapeva che sarebbe stata dura. Buongiorno? Negli ultimi anni ha dimostrato di poter fare subito la differenza. Sarà un acquisto importantissimo per il Napoli, per tanti punti di visti. E dovesse arrivare anche Hermoso, il reparto poi si completerebbe. Prendere Buongiorno in difesa, oggi, è come prendere una Mercedes!

Kvaratskhelia? La presenza di Conte può fare tanto per blindare certi calciatori, ma non può fare tutto. Dipende dalla testa del ragazzo e da quella di chi gli sta attorno, dalla famiglia fino all’entourage. Bisogna capire cosa ha nella testa Kvara, che serenità avverte ora e quali sono i suoi obiettivi. Sono pur sempre dei ragazzi. Spinazzola? Dopo Grosso, è la massima espressione che il calcio italiano abbia mai prodotto su quella fascia. In seguito all’infortunio maledetto nel 2021, le sue prestazioni sono calate per continuità. Se deve fare una ventina di partite è un lusso averlo in panchina. Speriamo che la fortuna lo assista fisicamente“.