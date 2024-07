Calzona su Spalletti: “Non ha sbagliato, gli occorre tempo”

L’ex tecnico del Napoli e ct della Slovacchia, Francesco Calzona, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io. Ha parlato della sua esperienza ad Euro 2024 ed anche dell’Italia. “Al di là dei risultati penso che abbiamo proposto un buon calcio. C’è rammarico per il finale con l’Inghilterra, ma questo è il calcio. Io sono molto felice di quello che abbiamo fatto. Vogliamo continuare a fare bene, in Nations League arriveremo con entusiasmo e ce la giochiamo. Io non penso che Spalletti abbia sbagliato. In Nazionale ci vuole tempo, lui è entrato in corsa e ha avuto davvero poco tempo per plasmare la squadra. É una questione di tempo. C’era bisogno di raggiungere subito risultati, e non è facile farli e dare anche bel gioco in poco tempo. Dobbiamo avere pazienza, non è vero che in Italia non ci sono talenti, ci sono ma serve tempo. Le Nazionali sono tutte cresciute, e quelle che hanno potuto lavorare più di un anno hanno portato risultati”.

Factory della Comunicazione