Calciomercato Napoli, se arriva Dedic sarà una catena destra devastante

Il Napoli segue Dedic per la fascia destra, insieme a Di Lorenzo e Politano potrebbe formare una catena di destra devastante.

Fonte: Gazzetta.it

CATENA SPRINT

Di Lorenzo, Dedic seguito da Manna) e Politano potrebbero formare una catena di destra devastante in fase offensiva, ma capace anche di garantire grande equilibrio alla squadra. Certo, bisognerà attendere fine luglio per avere un quadro più completo, ossia quando nel secondo ritiro di Castel di Sangro il neoallenatore avrà la rosa al completo, compresi i reduci dall’Europeo.

PRONTO AL SALTO

Intanto, però, meglio tenere in caldo i contatti con Dedic, specie dopo aver capito che la pista Vanderson del Monaco (richiesta 30 milioni) non è percorribile. Il Salisburgo non è un club facile con cui trattare e il terzino bosniaco ma nato in Austria ha un contratto ancora lungo, scadenza 2027. Per questo, il club austriaco lo valuta non meno di 20 milioni, cifra che in passato ha spaventato sia la Roma sia l’Inter, che lo aveva messo nel mirino in caso di cessione di Dumfries. Dedic, insomma, è un giocatore già noto a livello internazionale ed è presente in bella mostra in diversi taccuini delle big internazionali. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Napoli vorrà affondare davvero il colpo. Un affare a rischio zero: con Dedic, si vola.