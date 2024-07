“ANTI INTER” – Cds Campania ‘Parte con grandi ambizioni il Napoli di Conte’. Lukaku pista calda

Kolo Muani e Gonçalo Ramos non convincono Luis Enrique: pronto l’assalto a Osimhen

E a quel punto De Laurentiis potrà prendere Lukaku

Ecco come può partire il giro dei centravanti

Il ds dei francesi: «Victor è il top»

E Conte pensa sempre a Romelu

P arigi si risveglia, sarà l’aria olimpica, sarà che a una settimana dalla ripresa (15 luglio) non è stato ancora trovato qualcuno che possa, almeno in minima parte, non far rimpiangere Kylian Mbappé.