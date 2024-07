SSCN – Nuova campagna abbonamenti, ecco le due novità principali

Il 10 luglio partirà la vendita degli abbonamenti per la nuova stagione del Napoli, e due sono le novità principali, come sottolinea il Corriere dello Sport. “L’obiettivo è quello di confermare i numeri dell’anno scorso: venticinquemila sottoscrizioni, numero massimo consentito. Tra le novità di questa stagione c’è l’introduzione di due nuovi settori: Distinti Premium e Tribuna Posillipo Premium. Costi più alti, ma posti più centrali e dunque con visibilità migliore.

Factory della Comunicazione

Tariffe agevolate sono state confermate per gli Under 30 (sconto del 25% sulla tariffa intera nei settori Distinti Inferiori, Curve Inferiori e Tribuna Nisida) e per gli Under 14, che avranno uno sconto del 50% in tutti i settori. Per i vecchi abbonati, i prezzi vanno dai 240 euro delle Curve Inferiori (400 per le Superiori) ai 1.520 per la Tribuna Posillipo Premium, passando 690 per i Distinti e 780 per i Distinti Premium. Un po’ più alti i prezzi per i nuovi abbonati: 280 euro per le Curve inferiori, 480 per le Superiori, 850 per i Distinti, 980 per i Distinti Premium, 1.050 per la Nisida, 1.550 per la Posillipo fino a un massimo di 1.780 per la Posillipo Premium. Per sottoscrivere l’abbonamento, online o preso i punti vendita fisici della rete TicketOne, ci vorrà la Fidelity Card”.