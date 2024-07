Parte la nuova campagna abbonamenti della SSCN, e strizza l’occhio all’arrivo di Conte

Dal 10 luglio sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la nuova stagione calcistica della SSCN, e ieri è stato sponsorizzato con un messaggio forte e chiaro, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il titolo della campagna abbonamenti è chiaro, strizza l’occhio, ed è un invito a rialzare la testa grazie all’arrivo del nuovo allenatore: «Ripartiamo Con Te». Un gioco di parole su locandina in stile fumetto, con Antonio Conte al centro e tifosi di ogni età alle sue spalle, tutti vestiti d’azzurro in una posa che richiama “Il quarto stato”, celebre dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Partirà il 10 luglio alle ore 12 e avrà tre fasi per garantire a tutti i tifosi l’opportunità di acquistare il proprio abbonamento. I primi giorni di vendita, fino al 22 luglio incluso, saranno riservati agli abbonati della stagione 2023/2024 che potranno accedere alla tariffa ridotta per esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto e usufruire di uno sconto sul prezzo intero dell’abbonamento. Dal 23 luglio al 25 luglio incluso, sarà possibile invece per i vecchi abbonati cambiare posto o settore. Dal 29 luglio al 9 agosto ci sarà infine la vendita libera aperta a tutti.

Factory della Comunicazione

L’abbonamento per la stagione 2024/25 (20 partite) includerà l’accesso a tutte le 19 gare al Maradona di campionato più quello per i 32esimi di Coppa Italia contro il Modena (in programma il 10 agosto)”.