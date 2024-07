La nuova maglia del Napoli è stata già definita “la più bella dell’era De Laurentiis”

La nuova maglia del Napoli, andata già a ruba, specie in certe taglie, è stata definita la più bella dell’era De Laurentiis, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Negli store ufficiali anche da ieri, ma è online che la maglia ha già riscosso un notevole successo. Piace la tonalità d’azzurro, i dettagli vintage del colletto e del collo a V. Per molti, sul web, è «la maglia più bella che il Napoli di De Laurentiis abbia mai realizzato». Sul negozio online, dopo che è stata messa in vendita venerdì alle 19.26, sono già andate sold out diverse taglie (S, XXL, 3XL e 4XL), ma da ieri è stata resa disponibile anche negli store ufficiali di via Calabritto, della Stazione Centrale e del Centro Commerciale Campania, a Marcianise, oltre che in diversi rivenditori autorizzati in città. Tanti i curiosi, che hanno voluto vederla da vicino. Per ora il club ha presentato solo la prima maglia, che tra le novità di quest’anno vede il patch del logo SSC Napoli ridimensionato, in bianco, e con effetto 3D. Rispetto alle scorse stagioni è stata presentata in anticipo, un dettaglio non da poco che è stato particolarmente apprezzato dai tifosi”.

