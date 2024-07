Inghilterra – Chelsea: Osimhen sì, ma meno di 100 milioni!

Meno di 100 milioni. E’ questa l’idea del Chelsea in merito ad Osimhen. Almeno è questo quello che si legge sul portale inglese Team Talk: “Il Chelsea, tramite intermediari, continua a interessarsi a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è nel radar di Blues da mesi. Tuttavia, la posizione inflessibile mostrata fino ad oggi dal Napoli – che non cala le pretese dai 130 milioni di euro della clausola rescissoria – ha fatto raffreddare l’interesse del club inglese. Solo apparentemente, però: non a caso, il club inglese continua a tenersi informato sull’attaccante nigeriano che, con il passare dei giorni, potrebbe diventare sempre meno caro. Osimhen, dal canto suo, non vede l’ora di iniziare una nuova avventura. Il gentlemen agreement con il presidente De Laurentiis è chiaro: in estate si separeranno, nulla è cambiato. Ma, al momento, non ad ogni costo: nessun club è disposto a pagare la clausola rescissoria e il Napoli, per monetizzare, dovrà abbassare le proprie richieste. La società azzurra non vorrebbe comunque scendere sotto i 100 milioni di euro, cifra considerata ancora troppo alta dai Blues, che però hanno sempre in mente di includere giocatori nella trattativa per ridurre i costi. Uno su tutti, Romelu Lukaku: tra Napoli e Chelsea resta una differenza di valutazione di circa 10 milioni di euro sul valore dell’attaccante belga, ma anche in questo caso, con il passare dei giorni, le distanze potrebbero ridursi drasticamente”.

