Il Mattino – Futuro Osimhen, la Premier resta difficile: c’è un’ipotesi da non scartare

Ci ha provato il Psg (che deve rimpiazzare Mbappé), poi un pensierino lo hanno fatto dalla Premier sia l’Arsenal che il Chelsea, con i blues pronti a inserire anche Lukaku nella trattativa per rendere più facili le operazioni. Ma pure le piste inglesi sono andate via via facendosi meno consistenti. Ora, forse, resta la strada dell’Arabia, quella che un’estate fa non convinse abbastanza il calciatore ma soprattutto De Laurentiis. Scrive Il Mattino.

Ora, che l’ingaggio del calciatore si è fatto ingombrante, le cose potrebbero cambiare, tanto più che il suo accordo con il Napoli scadrà nel 2026 e il rischio di un’asta al ribasso diventerebbe pericolosa per il club azzurro già dalla prossima finestra di mercato a gennaio. Victor, però, non ha solo fame di soldi, ma anche di gloria. Vuole giocare la Champions e confrontarsi con i bomber più in forma del calcio che conta.