Gaetano e Zerbin: a Dimaro saranno osservati speciali

Deciderà Conte. E si prenderà il tempo che riterrà opportuno. Utilizzerà il rituro per valutare, per esempio, Gaetano e Zerbin. Scrive La Gazzetta dello Sport: “Antonio Conte sarà molto chiaro con la squadra fin dal primo giorno di raduno a Castel Volturno. Il nuovo allenatore utilizzerà la prima fase del ritiro a Dimaro anche per avere le idee più chiare su quei calciatori che al momento non sono sicuri di restare in azzurro anche la prossima stagione. Tra gli osservati speciali ci sono Gaetano e Zerbin. Sia Gaetano che Zerbin verranno valutati in questa prima fase di preparazione. Per il centrocampista, di rientro dal prestito al Cagliari, c’è un punto interrogativo. Lui vorrebbe restare per giocare e non fare più la comparsa, ma dovrà decidere Conte. Per Zerbin invece, considerando che il gioco di Conte porta un grande dispendio di energie sulle fasce, non sarebbe da escludere una riconferma”.

