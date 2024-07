Ritiro Dimaro, Conte convoca Osimhen: assenti i sei nazionali italiani

Ci sarà anche Victor Osimhen nell’elenco dei convocati di Antonio Conte per il raduno di Castel Volturno fissato per martedì. La cessione non si è ancora sbloccata – per i club inglesi la clausola da 130 milioni è troppo alta mentre in Arabia il mercato apre il 17 luglio – e dunque l’attaccante sarà a disposizione del nuovo allenatore per i due giorni di test fisici e atletici e per il ritiro di Dimaro da giovedì prossimo fino al 21 luglio, scrive il Corriere dello Sport.

Factory della Comunicazione

Assenti in Val di Sole i sei nazionali usciti agli ottavi agli Europei: Meret, Di Lorenzo, Folorunsho, Raspadori, Lobotka e Kvaratskhelia. Saranno a disposizione di Conte per il ritiro di Castel di Sangro in programma a partire dal 25 luglio. Olivera, invece, salterà anche l’inizio del soggiorno in Abruzzo. Il terzino del Napoli, infatti, è ancora impegnato in Coppa America con il suo Uruguay. Questa notte alle 3 sfiderà il Brasile per i quarti di finale.