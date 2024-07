La UEFA è con Taylor: non è rigore, la valutazione è corretta

Le polemiche dopo il rigore non concesso alla Germania nel quarto di finale con la Spagna da parte dell’ arbitro Taylor non si placano, ma intanto, secondo quanto riporta The Athletic, “la Uefa è soddisfatta della decisione di Anthony Taylor di non assegnare un rigore alla Germania nella la sconfitta ai quarti di finale di Euro 2024 per 2-1 contro la Spagna“.

Posizione UEFA: “Ritiene che sia stata presa la decisione corretta perché, come da linee guida arbitrali emanate prima del torneo, la mano di Cucurella non si trovava in una posizione innaturale al momento del tiro. In un briefing del 12 giugno condotto da Roberto Rosetti, responsabile degli arbitri della Uefa, sono stati forniti una serie di esempi su cosa costituisce e cosa non costituisce un rigore. Nell’esempio più simile all’incidente Musiala-Cucurella, che mostrava un difensore colpito dalla palla con il braccio vicino al corpo e in una posizione quasi verticale, Rosetti ha chiarito che non si tratta di rigore“.