Il nuovo che “arriva”: Spinazzola e Marin a Roma lunedì

Tutto inizierà lunedì, per entrambi. Spinazzola e Rafa Marin cominceranno con le visite mediche, ovvio. Due percorsi diversi che li porteranno, comunque, in Trentino. Si legge su La Gazzetta dello Sport: “Spinazzola lunedì sarà a Roma, a Villa Stuart, per le visite mediche e poi si dirigerà nella sede della FilmAuro per firmare il contratto. Il giorno dopo sarà a Napoli per il raduno e giovedì mattina partirà insieme alla comitiva azzurra per la Val di Sole. Marin scalpita. Il difensore ex Alaves è stato il primo colpo di Manna a Napoli, fortemente voluto dal d.s. e dall’allenatore. Marin dovrebbe sbarcare a Roma lunedì, ma il suo arrivo in Italia potrebbe slittare anche di 24 ore per questioni personali. Di sicuro, l’iter sarà lo stesso di Spinazzola: prima tappa a Roma per visite e firma, poi si metterà subito a disposizione di Conte. In Trentino sarà uno dei più seguiti dai tifosi.”

Factory della Comunicazione