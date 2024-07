Durante la chiacchierata con Salvatore Pengue sul canale YouTube di Napolità, Nicolò Schira ha illustrato anche quella che è la situazione per diversi calciatori della rosa in ‘forse’, focalizzandosi sul reparto difensivo:

“La difesa del Napoli fa rima con rivoluzione. Ne cambierà almeno 3: credo che Olivera è visto come braccetto; Mario Rui è in uscita; Natan andrà a giocare altrove.

Buongiorno vuole venire, non so se lo vedremo già a Dimaro, ma solo perché ha giocato l’Europeo. Per Rafa Marin mancano solo firme e visite. Per quanto riguarda Hermoso, invece, le pretese sono alte e deve abbassarle per arrivare a Napoli.