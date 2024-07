Conte aspetta Kvaratskhelia e ADL aspetta una risposta

Comincerà a lavorare a Dimaro senza di lui. Antonio Conte aspetterà Kvaratskhelia a Castel di Sangro e parlerà con lui al rientro dalle vacanze post Europei. La società, dal canto suo, è in attesa. Ora tocca al georgiano “battere un colpo”. Scrive il CDS: “La proposta gli è stata recapitata ufficialmente in Germania dopo il blitz a Dusseldorf di De Laurentiis e Manna. Il ds ha incontrato il suo agente, Mamuka Jugeli, anche giovedì a Milano. Un nuovo confronto che non è bastato per la fumata bianca. Ora toccherà al giocatore esporsi: accettare o rifiutare, ma in questo caso restando alle condizioni attuali. Non c’è una terza strada. Non ci sono margini per l’addio. Per il Napoli e per Conte, infatti, Kvaratskhelia è incedibile. Il Psg si è ormai rassegnato: aveva offerto undici milioni al giocatore e 110 al Napoli. Risposta di De Laurentiis: no, grazie”. La proposta del Napoli è di salire dall’attuale ingaggio di 1,8mln a 5 di base più bonus per arrivare oltre i 7 negli anni. Si attende la risposta definitiva di Kvaratskhelia”.

Factory della Comunicazione