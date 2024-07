Sul canale Youtube Napolità si è parlato del futuro portiere del Napoli

Nicolò Schira è intervenuto sul canale YouTube Napolità sul ballottaggio in porta tra Meret e Caprile nella prossima stagione del Napoli: “Meret penso che rinnovi. Si sono già visti due volte a Milano, per me rinnova fino al 2027. Forse ci sarà qualche opzione, ci sono ultimi dettagli che ballano. È decisamente divisivo a Napoli, ma Conte lo conosce, lo apprezza. Non sottovaluterei Caprile che ha un contratto rinnovato fino al 2029. Un signor portiere, secondo me farà molto bene. Magari prenderà anche il posto di Meret. Tra i pali è a posto”.

