Rafa Marin ansioso di arrivare al Napoli, nel frattempo si allena senza sosta

Il primo acquisto del Napoli è cosa fatta ormai, Rafa Marin, difensore, arriverà dal Real Madrid che lo ha ceduto per 11 milioni, e come sottolinea il Corriere dello Sport, è ansioso di arrivare e vestire la maglia del Napoli. “Ultimi giorni di vacanza, ma senza trascurare l’aspetto fisico. Rafa Marin s’è allenato vicino casa, a Tocina, una quarantina di chilometri da Siviglia per arrivare tirato a lucido agli occhi di Antonio Conte. In palestra e poi nei boschi andalusi, dove ha lavorato in compagnia di un preparatore atletico. È pronto per l’Italia e per il Napoli, dove comincerà la sua nuova avventura martedì con il raduno di Castel Volturno. Non c’è spazio per le distrazioni, nemmeno per i Giochi, dove sarebbe potuto rientrare nella convocazioni della nazionale olimpica spagnola che parteciperà ai Parigi 2024. Il Real Madrid non ha ceduto i suoi giocatori a nessuna delle nazionali impegnate, soprattutto quella francese, ma il Real lo cederà al Napoli, per 11 milioni di euro”.

