Nazionale Femminile – Qualificazioni EURO 2025, convocate 33 Azzurre

Il 12 luglio a Sittard (ore 20.45) e il 16 luglio a Bolzano (ore 19) le ultime due gare del girone, in palio la qualificazione diretta al torneo continentale. L’ex calciatrice prende il posto di Stefano Braghin. Aperta la vendita dei biglietti per il match del ‘Druso’

Factory della Comunicazione

Un mese dopo il doppio pareggio con la Norvegia, la Nazionale Femminile si appresta a tornare in campo per le ultime due gare del girone di qualificazione all’Europeo, che si disputerà tra un anno in Svizzera. Il cammino delle Azzurre si concluderà con le sfide contro Paesi Bassi e Finlandia, rispettivamente in programma venerdì 12 luglio a Sittard (ore 20.45, Rai Sport) e martedì 16 luglio a Bolzano (ore 19, Rai Sport).

In palio, negli ultimi 180 minuti del Gruppo 1 della Lega A, ci sarà la qualificazione diretta al torneo continentale: per ottenere il pass per EURO 2025 senza dover disputare lo spareggio in programma a fine anno, l’Italia – attualmente terza – dovrà fare più punti della Norvegia, che precede la squadra di Andrea Soncin in virtù di una miglior differenza reti. Per questo fondamentale doppio impegno il Ct ha deciso di confermare in blocco il gruppo che ha preso parte al raduno di Galzignano Terme e Brunico. Saranno quindi 33 le calciatrici che mercoledì 10 luglio saliranno sul volo per l’Olanda, dove la Nazionale tenterà di ripetere l’impresa compiuta nella partita d’andata, vinta 2-0 con le reti di Giacinti e Bonfantini.

MARCHITELLI NUOVO CAPO DELEGAZIONE. Ieri a difesa della porta dell’Italia, oggi capo delegazione. Come Gigi Buffon, anche Chiara Marchitelli si appresta a vivere una nuova avventura azzurra in un ruolo per lei inedito: sarà capo delegazione della Nazionale Femminile, prendendo il posto di Stefano Braghin.

“Ringrazio Braghin – dichiara il presidente federale Gabriele Gravina – per il prezioso contributo offerto in un momento di transizione molto delicato. In questa nuova fase, coerentemente con la scelta di voler coinvolgere sempre più ex atleti nel Club Italia, abbiamo individuato in Chiara Marchitelli la dirigente che possa interpretare al meglio questo ruolo. Le sue caratteristiche umane, il curriculum e l’esperienza che ha maturato in questi anni in Consiglio Federale rappresentano un bagaglio utile per affrontare le sfide che attendono le Azzurre nel prossimo futuro”.

Marchitelli ha iniziato la sua carriera nel 1999 nella Lazio e ha poi vestito le maglie di Atletico Oristano, Fiammamonza, Roma Calcio Femminile, Tavagnacco, Brescia, Florentia San Gimignano e Inter, vincendo quattro campionati italiani, altrettante Coppa Italia e cinque Supercoppe. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle selezioni giovanili, nel 2005 è stata convocata per la prima volta in Nazionale maggiore, con cui ha collezionato 52 presenze prendendo parte a tre edizioni dell’Europeo (2005, 2013, 2017) e a un Mondiale (2019). Nel 2021 è stata eletta in Consiglio Federale in quota Associazione italiana Calciatori, dopo aver assunto la carica di responsabile del settore femminile della stessa Associazione, e nello stesso anno è entrata nello staff della Nazionale Femminile con il ruolo di dirigente accompagnatore.

BIGLIETTERIA. Sono in vendita i biglietti per la sfida di Bolzano con la Finlandia. I tagliandi per la partita del ‘Druso’ – dove la Nazionale Femminile non gioca da 20 anni – potranno essere acquistati nelle agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Il prezzo della tribuna Zanvettor è di 14 euro (1 euro per gli Under 12), mentre la tribuna Canazza costa 5 euro (1 euro per Under 18 e Over 65).

ACCREDITI MEDIA. Sono aperte in via esclusiva sul sistema on-line FIGC figc.getyourevent.online le operazioni di accreditamento media per assistere alla sfida con la Finlandia del 16 luglio. Sarà possibile accreditarsi fino alle ore 18 di sabato 13 luglio.

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Margot Shore (Hellas Verona);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri, Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero, Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli, Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Benedetta Glionna (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter).

Calendario, risultati e classifica del Gruppo 1 (Lega A)

Prima giornata: ITALIA-Paesi Bassi 2-0, Norvegia-Finlandia 4-0

Seconda giornata: Finlandia-ITALIA 2-1, Paesi Bassi-Norvegia 1-0

Terza giornata: Norvegia-ITALIA 0-0, Paesi Bassi-Finlandia 1-0

Quarta giornata: Finlandia-Paesi Bassi 1-1, ITALIA-Norvegia 1-1

Quinta giornata (12 luglio): Finlandia-Norvegia (ore 19 locali, 18 italiane, Turku), Paesi Bassi-ITALIA (ore 20.45, Sittard)

Sesta giornata (16 luglio): ITALIA-Finlandia (ore 19, Bolzano), Norvegia-Paesi Bassi (ore 19, Bergen)

Classifica: Paesi Bassi 7 punti, Norvegia e ITALIA 5, Finlandia 4

Fonte: Figc