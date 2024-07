La bandiera del Torino si esprime su Buongiorno

L’allenatore e bandiera del Torino Giacomo Ferri a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre ha parlato del mercato del Napoli, adesso incentrato a rafforzare la difesa con l’acquisto di Buongiorno: “Il Napoli se acquista Buongiorno fa un grandissimo colpo, lui e Scalvini sono i migliori difensori italiani. Ha grandi margini, con Conte certamente migliorerà. La valutazione di Buongiorno deriva dal suo valore ma anche dall’asta che si è creata intorno al calciatore. Il ragazzo è giovane, ha grandi margini di miglioramento, è un Nazionale e gioca già da 2-3 anni in serie A. Più o meno ha fatto il percorso di Bremer. Sono innamorato sia di Buongiorno che di Scalvini, certo anche Bastoni e Calafiori sono forti, con l’interista che ha ovviamente maggiore esperienza. A me però quei due impressionano per come interpretano la partita, per come marcano, negli ultimi due anni stanno facendo benissimo, sono in continua crescita. Buongiorno deve migliorare nella gestione dei 90’, ed è questione anche di esperienza. Non tutti sanno gestire i 90’ sempre con la stessa concentrazione, capitava anche a me agli inizi di carriera. Può migliorare ancora nell’impostazione, Buongiorno lo conosco bene, visto che è entrato a 8 anni nel settore giovanile del Toro, squadra alla quale sono molto legato. Con Conte ulteriormente può crescere anche in questo. Conosco bene Antonio, con lui tutti i calciatori devono stare attenti 25 ore su 24., Sono amico di Conte, ho giocato con lui a Lecce per 5 anni, abbiamo diviso la camera per 4 anni, pur avendo io 10 anni più di lui. Conte, al di là dell’allenatore che è, è una persona straordinaria, e di certo anche grazie a lui il Napoli puntellerà l’intera rosa, anche a centrocampo. Nonostante il Napoli non giochi le coppe è giusto che abbia una rosa coperta in tutti i reparti, magari sostituendo anche Zielinski. Un Napoli senza coppe può fare bene, stanno costruendo una grande squadra e sono giustamente partiti dal settore più in difficoltà, ovvero la difesa”

Factory della Comunicazione