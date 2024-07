Kvara-Napoli, prove di rinnovo: spunta una richiesta monstre dell’agente

Nel capoluogo meneghino intanto è arrivato anche Mamuka Jugeli, il manager di Khvicha Kvaratskhelia. Singolare la presenza dell’agente del georgiano ed anche di De Laurentiis all’ombra della Madonnina, dopo che otto giorni or sono proprio il patron del Napoli si era fiondato nel ritiro della Georgia a Dusseldorf, in Germania, per proporre la proposta di adeguamento del contratto a Kvara. Si legge su Il Mattino.

Factory della Comunicazione

Kvara che il Napoli Allora l’attaccante ed il suo procuratore preferirono rinviare ogni discorso al termine dell’avventura europea della Georgia. Da ieri si è evidentemente tornati a parlare del futuro diche ilha dichiarato incedibile, forte di un contratto di altri tre anni con il giocatore, nonostante le sirene e l’offerta faraonica del Psg (110 milioni per il suo cartellino e 11 milioni all’anno all’attaccante georgiano).

Insomma, toccherà al numero 77 azzurro decidere se accettare l’offerta del Napoli (contratto fino al 2029 con un ingaggio da 5 milioni a stagione a scalare: premi, bonus ed anche una clausola rescissoria in stile Osimhen) oppure rimanere comunque all’ombra del Vesuvio, ma alle condizioni attuali (1,5 milioni all’anno fino al 2027).