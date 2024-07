Di Carlo: “Le prime giornate sono molto positive per il Napoli. Lukaku? Una certezza per Conte”

“Calendario incide nello sviluppo della stagione? Sicuramente – ha detto l’allenatore a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – conta soprattutto per un nuovo allenatore che deve plasmare la squadra e darle la mentalità giusta. Se si parte subito con partite difficili, diventa più complicato: partire bene dà maggiore convinzione alla squadra. Le prime giornate sono molto positive per il Napoli, sembra quasi che lo abbiano stilato De Laurentiis e Conte… A parte le battute , per una squadra rinnovata e con Conte non è male partire con impegni non troppo difficili, almeno sulla carta.

Factory della Comunicazione

Incide preparazione atletica nell’avvio della stagione del Napoli? Più della preparazione incide la mentalità perché oggi si lavora tanto e Conte non transige su questo aspetto: bisogna allenarsi con costanza ed impegno per tutta la settimana ma è una mentalità che ha la maggior parte degli allenatori. Ciclo di ferro in autunno? Il Napoli non ha le coppe e questo è un vantaggio in ottica campionato.