Scarlato, ex Napoli: “Gaetano? Penso che abbia potenzialità importanti per offrire il suo contributo alla causa”

Gennaro Scarlato, ex capitano del Napoli, e allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Come cambia il Napoli di Conte con la difesa a tre? Tutto dipende da come si interpreta il modulo: tante squadre ruotano a tre, la differenza la fanno i due quinti. Se sono di spinta, il modulo diventa maggiormente offensivo in fase di possesso. Buongiorno, Spinazzola, Marin sono tutti nomi buoni: se arrivassero tutti e tre, sarebbe uno step di crescita importante per il Napoli.

