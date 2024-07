“Osimhen andava venduto l’anno scorso”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista che ha parlato del futuro del club azzurro:

“Di Lorenzo?

Era in condizioni pessime fisiche e psicologiche. Torna peggio, bisognerà ricostruirlo dal punto di vista mentale. I tifosi non pretendano nulla, lui ha manifestato la voglia di andare via dopo essere stato contestato. Mi sembra siamo pari, lui ha reagito come succede spesso in queste cose. Alla fine non è andato via e le cose rientrano tranquillamente perché è un patrimonio del Napoli, un’ottima persona che saprà proporsi ai tifosi in maniera intelligente ed educata. Non credo ci saranno sorprese.