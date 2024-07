Morabito: “Osimhen? Il mercato inglese non è troppo recettivo”

Vincenzo Morabito, agente Fifa, a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre ha parlato della situazione Osimhen: “Per quanto riguarda Osimhen, la situazione è un po’ più complicata perché oggi il mercato inglese non è troppo ricettivo. Io, invece, sono convinto che alla fine andrà in Arabia Saudita, unico mercato dove i soldi ci sono. Mi aspetto un’offerta araba più che dalla Premier League, almeno per ora. Se rimane a Napoli bisogna che si metta a disposizione con la giusta mentalità e rispetto per quello che è il nuovo allenatore. Il mercato inglese ha cominciato a muoversi. Per esempio, il Manchester United fino a qualche giorno fa puntava sempre sul danese Hojlund che, però, ha fatto un Europeo molto deludente. Ha dimostrato che al calciatore manca ancora qualcosina per essere proprio un top. Quindi il progetto di tenere lui e prendere la punta del Bologna, Zirkzee, potrebbe anche subire una modifica e tornerebbe nuovamente in campo il nome di Osimhen. Secondo me se va via Osimhen arriverà Lukaku e forse anche un altro attaccante. Certo Lukaku è preferito da Conte. Io direi che nei prossimi 7-10 giorni si deciderà il mercato. In attesa dell’Inghilterra e del mercato arabo che potrebbe caricare Osimhen di tanti soldi. Se il Napoli prendesse Buongiorno, Marin, Lukaku e Spinazzola vendendo solo Osimhen qualcosina da fare rimarrebbe ma già sarebbe un Napoli diverso tenendo presente che i calciatori già nella rosa del Napoli beneficeranno tantissimo del lavoro di Conte”.

