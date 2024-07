Dalla stima reciproca alla voglia del Chelsea di vendere il belga

L’idea è tornare a lavorare insieme all’allenatore con il quale ha segnato tanto ai tempi dell’Inter: il Napoli lo sa ma prima deve aspettare la scelta finale di Osimhen

Ro melu Lukaku ha un desiderio: tornare a lavorare con Antonio Conte, l’allenatore con cui all’Inter ha vinto uno scudetto e segnato 64 gol in due anni. Il suo tecnico preferito, come ha recentemente rivelato, che continua a sentire, con cui si tiene in contatto ormai da tempo. Il Napoli riflette su Lukaku, lo considera un’opportunità per l’attacco del futuro, d’altronde il belga, ventuno gol nell’ultima annata alla Roma, è il pupillo di Conte, il centravanti ideale per le idee tattiche del nuovo allenatore. Tra i due c’è fiducia e sintonia.

Conte in conferenza ha detto: «Lukaku è un grande giocatore come Osimhen, questi campioni quando ci sono si spera sempre di averli dalla propria parte». L’ennesima conferma di una stima ricambiata. Come? Anche con il cuore postato ad Lukaku ad un messaggio social del Napoli proprio su Conte.

Fonte: CdS